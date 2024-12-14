46-летняя темнокожая американка Кристалл Магнум, которая в 2006 году обвинила в изнасиловании трех игроков команды по лакроссу из Университета Дьюка, призналась, что солгала, передает Associated Press (АР).

То дело вызвало в США колоссальный резонанс, поскольку речь шла о белых молодых мужчинах из состоятельных семей, которые пользовались привилегированным положением благодаря своему статусу успешных и перспективных спортсменов.

В интервью подкасту Let’s Talk with Kat Кристалл Магнум заявила, что «выдумала историю, которая не соответствовала действительности» о студентах, изнасиловавших ее на вечеринке, куда она была нанята показывать стриптиз, «потому что хотела признания от людей, а не от Бога». «Я дала против них ложные показания, заявив, что они изнасиловали меня, хотя они этого не делали, и это было неправильно», — сказала 46-летняя Мангум.

Интервью было записано еще в ноябре в исправительном учреждении для женщин в Северной Каролине, где Мангум отбывает срок за то, что в 2011 году нанесла смертельное ножевое ранение своему бойфренду. В 2013 году ее признали виновной в убийстве второй степени, она сможет выйти на волю в 2026 году.

Магнум заявила автору подкаста, что надеется получить прощение ложно обвиненных ею мужчин. «Я хочу, чтобы они знали, что я люблю их, и что они этого не заслужили», — сказала она.

Бывшие игроки Duke были объявлены невиновными в 2007 году после того, как показания Мангум не выдержали прокурорской проверки. Офис генпрокурора штата пришел к выводу, что в деле нет ни одного достоверного доказательства изнасилования стриптизерши, которые обычно присутствуют в таких случаях — например, показания свидетелей или следы ДНК.

Несмотря на прекращение уголовного преследования без предъявления обвинений, оклеветаннные стриптизершей игроки столкнулись со множеством проблем и неприятностей, подчеркнул бывший адвокат одного из них Джим Куни. По его словам, их несправедливо очернили на национальном уровне как «насильников на расовой почве», а ложные обвинения Магнум спровоцировали «огромный торнадо разрушений», затронувший бесчисленное множество людей.

Прокурор Дарема, который в свое время продвигал дело Магнум в суд, был лишен адвокатской лицензии за ложь и неправомерное поведение. Хотя показания женщины еще на том этапе были признаны ложными, обвинения против нее самой выдвигать не стали.

Бывшие игроки в лакросс достигли мирового соглашения с Университетом Дьюка в 2007 году после того, как подали на него в суд за содействие неправомерному уголовному преследованию. Экс-адвокат одного из них заявил, что извинения Магнум кажутся искренними, и это «хороший первый шаг», но окончательное решение о том, прощать ее или нет, должны принимать сами жертвы ее обмана. «Это стало частью их биографии на всю оставшуюся жизнь и частью их некрологов», — сказал юрист.