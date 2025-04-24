Компания под управлением группы Россельхозбанка стала владельцем 50% акций холдинговой компании Avito. Сделка была проведена в рамках партнерства АО Россельхозбанк (РСХБ) и ООО «Кисмет Капитал Груп» (Kismet Capital Group, KCG), сообщается в телеграм-канале онлайн-платформы.

«Параметры сделки конфиденциальны, ее закрытие произошло в апреле 2025 года. Стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода Авито на публичные рынки капитала», — уточняется в публикации компании.

Отмечается, что РСХБ был выбран Kismet Capital Group как надежный финансовый партнер, который последовательно демонстрировал в роли кредитора заинтересованность в росте Avito и сохранении независимого развития компании.

«В 2022 году РСХБ профинансировал сделку по приобретению Авито, а также организовал расчеты и оказал комплекс сопутствующих консультационных услуг Группе компаний Kismet», — отметили в Avito.

Там добавили, что за прошедшие годы стороны добились высокого уровня взаимного доверия и эффективного взаимодействия по проекту, что стало основой для следующего этапа партнерства.

По данным РБК, полученным от информированных источников, Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, владеющей Avito, 24 апреля проинформировал сотрудников сервиса о заключенной сделке. Собеседники издания отметили, что сделка не повлечет за собой изменений в управленческой команде компании или создания совета директоров с участием представителей обоих акционеров.

В 2022 году при приобретении сервиса у южноафриканской группы Naspers за 151 млрд рублей, Россельхозбанк выступил основным кредитором для бизнесмена Таврина. Источник РБК пояснил, что нынешняя сделка носит «коммерческий» характер, несмотря на присутствие в ней компонентов кредитных ресурсов, задействованных три года назад. Какая именно часть заемных средств была использована, не сообщается, однако известно, что «на момент сделки в 2022 году долг Avito находился на уровне 6 EBITDA, текущий — 1 EBITDA».

Avito видит перспективными для расширения своей деятельности за рубежом такие регионы, как Ближний Восток, страны СНГ и Юго-Восточную Азию. Источники РБК, знакомые с ситуацией, сообщают, что компания рассматривает возможность проведения первичного размещения акций (IPO) на российской фондовой бирже в ближайшие 12 месяцев.

Avito — онлайн-платформа, развивающая инструменты для частных и профессиональных пользователей в пяти бизнес-направлениях: Товары, Авто, Недвижимость, Работа, Услуги. Согласно данным Similar Web, Avito является самой посещаемой онлайн-платформой объявлений в мире. Ежемесячная аудитория Avito составляет более 70 млн пользователей. В компании работает более 11 000 сотрудников.