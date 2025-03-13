Житель Москвы стал жертвой мошенников, которые использовали схему с якобы переводом денег лидеру «Русского добровольческого корпуса»* Денису Капустину. В общей сложности 22-летний молодой человек отдал мошенникам свыше 26 млн рублей, выяснил RTVI.

По данным следствия, днем 11 марта студенту позвонил неизвестный и сообщил, что является сотрудником МТС. По его словам, номер молодого человека рискует попасть под блокировку, если он не обновит свои данные с привязкой к аккаунту в Госуслугах. Для этого нужно было позвонить по номеру в смс-сообщении.

Когда студент позвонил по этому номеру, «представитель Госуслуг» перенаправил его в «Банк России». Далее общение происходило в мессенджере Telegram. Студенту сказали, что кто-то от его имени открыл счет в банке и совершил с него перевод Денису Капустину, который объявлен в федеральный розыск. Студент сразу полез в «Википедию» и выяснил, что Капустин действительно в розыске за терроризм. Молодой человек испугался и стал выполнять все требования, которые поступали от «сотрудника» ЦБ.

Сначала он сфотографировал все деньги, который имелись в доме, и отправил фото своему собеседнику. Лже-сотрудник ЦБ объяснил ему, что он должен их срочно задекларировать и узаконить, иначе ФСБ придет к нему с обыском. На тот момент дома у студента было 24,7 млн в рублях, 3,5 тыс. в долларах и 14 тыс. в евро. Эти деньги принадлежали отцу студента, который сам в тот момент находился в Екатеринбурге.

Вскоре «сотрудник» ЦБ попросил молодого человека сложить все деньги в сумку и передать «представителю банка». При этом во время встречи студент должен был назвать кодовое слово: «Поезд».

Встреча произошла в Руновском переулке в районе 22 часов. К студенту подошел молодой человек в черной куртке и с капюшоном, тот назвал ему кодовое слово и передал рюкзак с деньгами. После чего «сотрудник банка» растворился в подворотне. Осознав, что стал жертвой мошенников, студент пришел в полицию и написал заявление.

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Мошенническая схема с «лидером РДК*» довольно распространена в России, и жители периодически на нее попадаются. В декабре 2024 году на нее купился даже бывший депутат Госдумы Бембя Хулачиев. Испугавшись, что с его счета якобы идут переводы Капустину, он сам передал мошенникам более 13 млн рублей.

* организация признана террористической и запрещена в РФ