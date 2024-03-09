Никулинский суд Москвы арестовал на десять суток студента МГУ Олега Тарасова, который назвал свою сеть Wi-Fi в общежитии «Slava Ukraine!», следует из информации в базе данных суда. Молодого человека признали виновным в демонстрации нацистской символики.

Согласно постановлению, студент, который ранее не привлекался к административной ответственности, изменил название сети Wi-Fi на лозунг «Slava Ukraine!», сделав это якобы «с целью пропаганды лозунга украинских националистов».

Суд признал Тарасова виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП — в пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики — и назначил наказание в виде административного ареста на 10 суток. Изъятый следствием Wi-Fi роутер конфисковали.

По данным «Осторожно, новости», в суде 22-летний студент признал, что настраивал сеть самостоятельно. В 2022 году он ходил на антивоенные митинги, утверждает канал. В случае повторного нарушения Тарасову может грозить уголовное дело.

Ранее Люблинский районный суд оштрафовал на 1,5 тысячи рублей жительницу Москвы, попавшую на видео с похорон оппозиционера Алексея Навального. Как сообщал правозащитный проект «ОВД-Инфо»*, полицейские услышали на записи, как женщина якобы произносит «Героям слава».

В январе Минюст России внес в «перечень нацистских организаций» Украинскую народно-революционную армию (УНРА), Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС) и Организацию украинских националистов (ОУН). Помимо организаций, в реестр включили их атрибутику и символику, в том числе фразу «Слава Украине», отмечал РБК. УПА, УНС и ОУН признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов