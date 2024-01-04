Суд в Москве отправил в СИЗО 17-летнюю мать годовалой девочки, тело которой нашли накануне на балконе квартиры в проезде Карамзина. Как сообщили в столичной прокуратуре, москвичке предъявлено обвинение в убийстве ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), она признала вину, но против заключения под стражу возражала.

По версии ведомства, вечером 31 декабря 2023 года девушка, находясь со своей малолетней дочерью 2022 года рождения в ванной комнате, окунула ее в воду и держала так до тех пор, пока она не перестала подавать признаков жизни. Затем обвиняемая достала тело ребенка из воды и переложила его в коляску, которую впоследствии переместила на балкон.

В прокуратуре уточнили, что об убийстве девочки в правоохранительные органы сообщил знакомый матери обвиняемой, которому она рассказала о произошедшем. По словам девушки, она разозлилась на ребенка из-за плача. “Обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза”, — добавили в ведомстве.

По информации агентства «Москва», у 17-летней матери есть ещё один малолетний ребенок, его судьбу решат сотрудники опеки.

В середине сентября 2023 года Следственный комитет завел дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) после того, как в квартире на юго-востоке Москвы обнаружили тело 10-месячного младенца с признаками насильственной смерти.

В столичной прокуратуре тогда заявили, что, по предварительной информации, ребенка задушила собственная мать, ее задержали. Как сообщал источник РЕН ТВ, женщина убила сына из-за того, что он плакал и кричал.