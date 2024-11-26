Ленинский районный суд Курска арестовал гражданина Великобритании Джеймса Скотта Риса Андерсона, участвовавшего во вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Заседание суда прошло 25 ноября в закрытом режиме. Андерсон подозревается в совершении «особо тяжких преступлений, представляющих особую общественную опасность», говорится в пресс-релизе. В отношении британца возбуждено уголовное дело о совершении теракта (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК), уточняет Следственный комитет.

По версии следствия, Андерсон, другие наемники и украинские военные в середине ноября вторглись в Курскую область и совершали преступные действия против мирного населения.

О том, что российские военные в Курской области взяли Андерсона в плен, стало известно 24 ноября. Военный канал «Тройка» опубликовал видео, на котором иностранец рассказал, что с 2019 по 2023 год служил в британской армии связистом. По словам мужчины, он вступил в иностранный легион ВСУ после того, как потерял работу, и назвал это решение «глупой идеей».

ТАСС опубликовало видео, на котором Андерсон заявил, что у него забрали паспорт и телефон и насильно отправили в Курскую область. «Я не хочу тут находиться», — сказал он. Отец британца Скотт Андерсон сообщил Daily Mail, что семья пыталась отговорить его от участия в боевых действиях на Украине, но тот «считал, что поступает правильно». По словам отца, Андерсон собирался приехать домой на Рождество.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми пообещал оказать Андерсону «всю возможную поддержку». В МИД страны также заявили, что поддерживают семью военного.