Двое заместителей губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского были арестованы по решению Октябрьского районного суда Иванова, сообщают «Ведомости».

В региональной прокуратуре отметили, что поддержали ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу на два месяца зампредов регионального правительства — Ирины Эрмиш, отвечающей за социальную сферу, и Сергея Зобнина, ответственного за развитие региональной инфраструктуры.

Их обвиняют в превышении должностных полномочий в составе группы лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

«По версии следствия, обвиняемые на протяжении длительного времени оказывали покровительство одной из коммерческих организаций при заключении государственных и муниципальных контрактов», — заявили в прокуратуре.

Следствие считает, что Эрмиш и Зобнин помогли сообщникам добиться преимущественного права на заключение 22 госконтрактов по капитальному ремонту объектов социальной сферы.

Общая сумма контрактов составила более 850 млн рублей. В управлении ФСБ по региону сообщили, что значительная доля бюджетных средств была поделена между участниками незаконной схемы обогащения.

«Любые коррупционные правонарушения должны тщательно расследоваться. Правительство Ивановской области в координации со всеми ведомствами проводит планомерную работу в этом направлении. Правоохранительные органы ведут следствие, виновность или невиновность установит суд», — говорится в телеграм-канале регионального правительства.

О задержании Эрмиш и Зобнина сотрудниками управления ФСБ по Ивановской области ранее писал «Коммерсантъ». По данным издания, помимо заместителей губернатора, сотрудники спецслужб также проявили интерес к чиновникам более низкого ранга, включая министров, однако в их случае было решено ограничиться беседами.