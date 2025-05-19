Кунцевский суд Москвы арестовал пластического хирурга и бьюти-блогера Юрия Алтуняна. Его обвиняют в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов или предметов через интернет (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК), следует из карточки дела на сайте инстанции.

Как пишет «Коммерсантъ», Алтуняна задержали 15 мая, с тех пор он не выходил на связь. Решение о заключении под стражу было принято на следующий день, оно вступит в силу 20 мая. По вменяемой статье врачу грозит до шести лет лишения свободы.

Юрий Алтунян — владелец медицинского центра в Москве. В описании учреждения указано, что оно выступает «в роли современной многопрофильной компании», где нашли отражение «пластическая хирургия и косметология». В числе услуг — ботулинотерапия, контурная пластика, коррекция губ, мезотерапия, фотоомоложение, ринопластика, липосакция и другие.

Также Алтунян практикует в других городах, в том числе в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Пятигорске, и активно ведет блог. На его страницу в Instagram* подписаны 2 млн человек. Последние публикации в его профиле датируются августом 2024 года, однако в феврале 2025 года он продолжал приглашать клиентов на приемы в южных городах России через свой телеграм-канал.

В описании профиля Алтуняна говорится, что он косметолог, пластический и челюстно-лицевой хирург.

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