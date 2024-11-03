Кузьминский районный суд Москвы отправил под арест Яну Джоган, которая назвала строителей на территории района Некрасовка «русней», угрожая им пистолетом. Видеозапись инцидента ранее на этой неделе опубликовали телеграм-каналы.

Как сообщили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, Джоган отправлена под стражу на срок 2 месяца, до 2 января 2025 года.

По версии следствия, девушка «громко выражалась нецензурной бранью в адрес строителя», используя «высказывания, выражающие вражду и ненависть к русской национальности». Кроме того, она произвела как минимум два холостых выстрела в сторону стоявших рядом мужчин из «предмета, конструктивно схожего с пистолетом».

Как пишет телеграм-канал Mash, инцидент произошел в одном из жилых комплексов, расположенных в районе Некрасовка. Строители работали в разрешенное законом время, но девушке не понравилось, что они не дают ей поспать после ночной смены.

«Я спрашиваю, как мне спать после ночной смены? При вашем ремонте, *****. <…> Если я, *****, через пять минут не услышу тишины, я тебя, *****, пристрелю», — ругалась жительница многоэтажки.

Она также сообщила, что «в отделении не раз сидела», а потом стала уходить, но напоследок перешла на национальности, заявив, что не намерена «терпеть русню».

RT обратил внимание, что свои соцсети Джоган ведет на украинском и регулярно публикует стихи на этом языке, в том числе о любви к родителям и Украине. По данным правоохранителей, она является уроженкой Москвы и гражданкой России, сказано в публикации.

Санкция вменяемой Джоган статьи о хулиганстве (ст. 213 УК) предусматривает до семи лет лишения свободы. По информации RT, женщина признала вину.