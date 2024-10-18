Хамовнический суд Москвы заключил под стражу трех подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России. По данным ведомства, задержанные присвоили 15 объектов недвижимости комплекса Минобороны общей стоимостью более 244 млн рублей.

Подозреваемыми по делу проходят бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий дочерней структуры Минобороны ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, а также Евгений Потапов, уточнили в СК.

По информации следствия, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов путем организации подложных торгов похитили имущественный комплекс Минобороны в Балашихе, состоящий из 15 объектов. Торги проводились при процедуре банкротства ОАО «Строительное управление Московского региона» («СУ МР»).

По делу о мошенничестве фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В начале октября Тимирязевский суд Москвы рассматривал еще одно уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, фигурантами которого также являлись Асташкин и Грачев. Их обвинили в хищении 238 млн рублей у связанных с Минобороны структур и приговорили к условным срокам и штрафу. Согласно материалам дела, хищения также были связаны с «СУ МР» и остатками по долгу компании.