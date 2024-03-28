Басманный суд Москвы арестовал по делу о взятке директора по капитальным вложениям, строительному надзору и экспертизе госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова. Как сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции, топ-менеджер холдинга будет содержаться в СИЗО по меньшей мере до 26 мая 2024 года.

Уголовное дело в отношении Сахарова возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этой статье ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По информации ТАСС, также по делу о взятке задержан первый заместитель генерального директора «Оргэнергостроя» Элгуджи Кокосадзе.

«Московский Комсомолец» пишет, что уголовное дело о взятке может быть связано со строительством исследовательского реактора на быстрых нейтронах в городе Димитровград Ульяновской области. В 2020 году «Росатом» заключил договор на его сооружение, а лидером консорциума при строительстве выступала компания «Оргэнергострой».

В «Росатоме» сообщили РИА Новости, что госкорпорация будет оказывать «необходимое содействие следствию по делу в отношении своего топ-менеджера».