Гарнизонный военный суд Томска заключил под стражу рядового Андрея Быкова, который обвиняется в попытке изнасилования и убийстве 12-летней девочки. Мужчина арестован до 19 июля, сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, 5 апреля 49-летний Быков, являясь военнослужащим по контракту в Вооруженных Силах (ВС) России, в период мобилизации «не явился на службу» и, «будучи осведомленным о возрасте малолетней», отвел ее в безлюдное место и попытался изнасиловать.

В сообщении пресс-службы сказано, что девочка пыталась сопротивляться и убежать от подозреваемого. Тогда подсудимый нанес ей не менее двух ударов заточкой в область груди, а затем задушил ее штанами.

Военнослужащему вменяют статьи об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на изнасилование (ч. 4 ст. 131 УК РФ), а также дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ). Отмечается также, что по статье о дезертирстве он является обвиняемым, а по двум остальным — подозреваемым.

Днем 18 июня в городе Топки Кемеровской области пропала 12-летняя девочка. По данным следствия, она ушла из дома около 10:00 по местному времени и не вернулась. Школьницу объявили в розыск.

По информации телеграм-канала Mash Siberia, мать убитой девочки через час после ее смерти звонила дочери на телефон, но он был выключен. Вечером женщина обратилась в полицию.

На следующий день, 19 июня, тело школьницы обнаружили в центре города, рядом с Комсомольской площадью, в колодце неподалеку от заброшенного. На теле девочки были заметны следы насильственной смерти. В тот же день по подозрению в убийстве ребенка правоохранители задержали Андрея Быкова.

Тетя убитой школьницы рассказала, что родственники всю ночь искали ее и несколько раз проезжали возле места, где в итоге было найдено тело, «но ничего не увидели», пишет НГС42.ру.

Mash Siberia без ссылки на источник писал, что убийца схватил девочку, когда та возвращалась домой из школы, где в летний период действует лагерь, и «издевался над ней перед расправой».

Это, по данным канала, произошло около 14.00 по местному времени.

«Я раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами и скинул в колодец», — приводит KP.RU слова задержанного по подозрению в убийстве.

Быков был ранее судим и должен был отбывать наказание до 2032 года, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости». Однако, мужчина подписал контракт с Минобороны и ушел в зону боевых действий на Украине, где попал в плен, из которого вернулся на родину по обмену.