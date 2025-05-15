Мещанский суд Москвы арестовал заместителя директора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимира Луговенко. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Луговенко предъявлены обвинения по статьям о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и ограничении конкуренции (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Мужчина будет находиться в СИЗО по меньшей мере два месяца, следует из постановления суда.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Луговенко иной меры, не связанной с содержанием под стражей», — заявили в пресс-службе инстанции.

В Минтрансе заявили ТАСС, что в курсе ареста Луговенко. В ведомстве также выразили готовность оказать полное содействие следствию.

В министерстве Луговенко курировал реформу пассажирского транспорта, разработку изменений в ПДД и реформу средств индивидуальной мобильности.