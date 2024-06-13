Суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на €200 млн за нарушение правил ЕС по приему мигрантов и беженцев. Об этом говорится в судебном постановлении. Страна также должна выплачивать по €1 млн за каждый день просрочки.

Согласно документу, Венгрия не соблюдала нормы ЕС и ограничивала доступ беженцев к процедуре международной защиты, задерживала их, не позволяла им дождаться решений о законности пребывания в стране и незаконно выдворяла. Суд решил, что подобное уклонение от общей европейской политики «представляет собой беспрецедентное и чрезвычайно серьезное нарушение законодательства ЕС».

«Такое поведение представляет собой серьезную угрозу единству законодательства ЕС, что имеет чрезвычайно серьезные последствия как для частных интересов, особенно интересов лиц, добивающихся убежища, так и для общественных интересов», — говорится в документе.

В нем отмечается, что суд выявил нарушения Венгрии в миграционной политике Евросоюза еще в 2020 году. Однако Будапешт не выполнил требования суда, кроме одного пункта — закрытие транзитных зон для беженцев. Поэтому Еврокомиссия подала новый иск «о невыполнении обязательств» с требованием финансовых санкций.

Суд счел, что нарушения Венгрии приводят к сложностям для других стран ЕС. Беженцы, которым отказал Будапешт, направляются в другие регионы Евросоюза, на которые накладывается дополнительная финансовая ответственность за приезжих. Такая ситуация «серьезно подрывает принцип солидарности и справедливого разделения ответственности между государствами-членами» Евросоюза, заключил суд.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал такое решение суда «возмутительным и неприемлемым». Он заявил, что Будапешт не поддастся «финансовому шантажу брюссельских бюрократов». Орбан добавил, что готов защищать границы и венгерский народ.