Окружной суд Гааги отказался изъять активы российского «Газпрома» в Нидерландах в пользу украинской сельхозкомпании «Жнива», говорится в решении, опубликованном на его сайте. «Жнива» хотела получить эти активы в качестве компенсаций за потерю зерна весной 2022 года на занятых Россией территориях Запорожской и Херсонской областей (с октября 2022-го обе входят в состав России).

Украинская компания обратилась в Гаагу после того, как в августе 2024 года Запорожский районный суд (на подконтрольной ВСУ территории) удовлетворил ее иск к «Газпрому» и заочно обязал его выплатить «Жниве» 3,8 млрд грн. (примерно 85 млн евро). При этом украинский суд постановил, что «Газпром» может считаться «альтер эго» России, то есть несет с ней солидарную ответственность за ущерб.

«Жнива» затем попросила окружной суд Гааги признать решение украинского суда против «Газпрома» и привести его в исполнение на территории Нидерландов. Однако гаагский суд объявил себя некомпетентным рассматривать такое дело.

«Суд заявляет, что у него нет юрисдикции рассматривать ходатайство, поскольку в данном случае речь идет о государственном иммунитете Российской Федерации. Этот иммунитет распространяется и на “Газпром”, поскольку решением [Запорожского суда] его определили как “альтер эго” Российской Федерации», — говорится в опубликованном релизе.

Там поясняется, что поскольку в иске «Жнивы» российский «Газпром» рассматривается как единое целое с самой Россией, то признание решения Запорожского районного суда в Нидерландах противоречило бы принципу международного права о государственном суверенитете.

В итоге Гаагский окружной суд признал неправой саму «Жниву» и обязал ее в течение двух недель оплатить судебные издержки на сумму более €1,5 тыс. евро. Если компания не сделает этого в срок, то будет обязана выплатить дополнительно 92 евро плюс проценты.