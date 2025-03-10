Суд в Ярославле оправдал 31-летнего ярославского треш-стримера Аслана Дурдиева, признав его невиновным по статье об угрозах убийством главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом сообщает «Ярославль онлайн».

«Аслан Дурдиев оправдан по обвинению в угрозе убийством в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, за ним признано право на реабилитацию», — заявили в Ярославском областном суде.

Как отмечает издание, адвокат Дурдиева «перекрестился», когда его подзащитного признали невиновным, а жена треш-стримера «выдохнула и покраснела, едва сдержав слезы».

Также суд вынес решение по второму обвинению в отношении Дурдиева — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 28-летнему жителю Ярославля. Стримера признали виновным и приговорили его к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Однако в связи с истечением срока давности совершенного преступления Дурдиева освободили от наказания и выпустили из-под стражи во время заседания.

Дело Дурдиева

Мизулина обратила внимание на Дурдиева в феврале 2024 года после сообщения одного из подписчиков ее телеграм-канала. Тот сообщил, что в ходе онлайн-трансляции стример избил двух своих знакомых, «оправдываясь тем, что те якобы потеряли его дебетовую карту».

По словам подписчика Мизулиной, в ходе трансляции Дурдиева были «отчетливо слышны» крики о помощи и просьбы прекратить избиение. Также сообщалось, что подобный случай был не первым за время трансляций стримера, который «был замечен за избиением других людей, включая свою девушку».

Комментируя эти сведения, Мизулина сообщила, что направила обращение в МВД с просьбой провести проверку.

На следующий день после этого Дурдиев обратился к главе Лиги безопасного интернета в видеоролике, сопроводив заявление угрозами, оскорблениями и ненормативной лексикой. В частности, он сказал, что если «хоть раз» извинится перед ней, то станет «тварью».

В ответ на это Мизулина обвинила Дурдиева в угрозах физической расправой и назвала свой родной город Ярославль «рассадником треш-стримеров».

«Лучше бы посуду помыл, убрался в квартире и привел себя в адекватный вид», — написала она.

В тот же день Дурдиева задержали, он признал свою вину. «Я виноват, что начал оскорблять и записывать ей кружки», — сказал Дурдиев.

В октябре сообщалось, что в отношении треш-стримера было возбуждено дело по двум статьям УК — об угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

«По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года на улице Республиканской в ходе возникшего конфликта из хулиганских побуждений нанес потерпевшему многочисленные удары по лицу, голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», — сообщили в Кировском районном суде Ярославля.

Извинения и компенсация

Адвокат Дурдиева Алексей Александров сообщил РИА Новости, что жена его подзащитного перечислила Мизулиной 10 тыс. рублей в качестве компенсации морального ущерба по личной инициативе стримера. Также защитник рассказал об уплате штрафа на ту же сумму.

«Он все действия признает, но юридически считает, что не преступление. Оскорбление было, он осужден за оскорбление. Мировой судья приговорил его к штрафу, по-моему, в 10 тыс. рублей. Он еще «моральные» ей перечислил 10 тыс., точнее, перечислила его жена, потому что он под стражей. И жена извинения принесла», — сказал Александров.

Он также отметил, что настаивает на отсутствии угроз в словах Дурдиева.

Сама Мизулина написала в своем телеграм-канале, что ей неизвестно о переводе денег со стороны Дурдиева. «Более того, никакие пожертвования со стороны нижнего интернета я принимать не буду. Это абсурд», — заявила она.

Перед заседанием суда в январе Дурдиев объяснил свои резкие слова в адрес Мизулиной тем, что после ее публикации в телеграм-канале с критикой в его адрес, в отношении него началась «травля».

Адвокат Дурдиева обратил внимание на то, что в обвинительном заключении не указано, какая именно фраза стала причиной возбуждения дела. Кроме того, по словам Александрова, лингвистическая экспертиза, назначенная судом, не выявила наличия угроз в словах стримера.