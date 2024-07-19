Международный суд ООН признал незаконным присутствие Израиля на палестинских территориях, следует из опубликованного решения суда.

Зачитывая решение 19 июля, председатель суда Навафа Салама заявил, что «нарушения Израилем запрета на захват территории силой и права палестинского народа на самоопределение оказывает прямое влияние на законность присутствия Израиля в качестве оккупационной силы на оккупированной палестинской территории» (цитата по The Guardian).

«Продолжающееся злоупотребление Израилем своим положением оккупирующей власти путем аннексии и установления постоянного контроля над оккупированной палестинской территорией, а также продолжающееся нарушение права палестинского народа на самоопределение нарушает основополагающие принципы международного права и делает присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории незаконным», — подчеркнул он.

В решении суда говорится, что Израиль “обязан прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной территории Палестины”, а также выплатить репарации.

Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что не считает свою страну оккупантом на земле “своих предков”. “Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины», — приводит его слова The Times of Israel.