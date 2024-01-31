Международный суд ООН в Гааге, рассмотрев иск Украины к России о финансировании терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации, признал большинство претензий Киева необоснованными и отказал ему в назначении компенсации. Согласно судебному постановлению, Россия нарушила лишь одно положение Конвенции о борьбе с финансированием терроризма — в п.1 ст. 9.

По мнению председателя суда Джоан Донохью, Россия не проявила должного участия в расследовании возможных фактов финансирования терроризма, а значит, не выполнила часть своих обязательств. По большинству же положений Конвенции Москва соблюдала обязательства.

Также суд отклонил почти все претензии Украины о расовой дискриминации. Но к тому, как организована после 2014 года образовательная система в Крыму на украинском языке, у судьи остались вопросы. Это посчитали вторым частичным нарушением Международной конвенции. В целом же суд не нашел доказательств по иску Украины, связанных с расовой дискриминацией крымских татар и украинцев после 2014 года.

Украина подала в Международный суд иск в 2017 году. Тогда Киев обвинил Москву в поддержке и финансировании вооруженных формирований. Киев утверждал, что ДНР и ЛНР нужно считать террористическими организациями, которые финансирует Москва. Также украинская сторона обвиняла Россию в дискриминации национальных меньшинств в Крыму после событий 2014 года. В каждом из случаев суд отверг основную часть обвинений.

Комментируя решение суда в Гааге, в МИД России обратили внимание, что требование Украины о возложении на Россию ответственности за крушение «Боинга» рейса МН17 в ДНР в 2014 году было отклонено.

Также во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Международный суд не признал Россию «государством-агрессором». В министерстве отметили, что выводы суда представляют дополнительную важность, поскольку Киев рассчитывал подкрепить ими свои требования о передаче российских активов.