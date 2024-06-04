Московский гарнизонный военный суд оправдал четверых участников ЧВК «Енот» («Единые народные общинные товарищества») — Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного, обвиняемых в разбоях (ст. 162 УК) и кражах (ст. 158 УК). Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Обвинение просило приговорить их к срокам от 12 до 15 лет.

«Оправдать за непричастностью… Признать право на реабилитацию и компенсацию вреда, признать право на восстановление в трудовых правах», — приводит РИА Новости приговор судьи.

Всех подсудимых постановили освободить в зале суда. Одному фигуранту дела — Олегу Очеретному — назначили один год ограничения свободы, ему необходимо отмечаться два раза в месяц в правоохранительных органах.

Также был оправдан бывший сотрудник столичного УФСБ майор Александр Мрищук. Гособвинение просило назначить ему 17 лет колонии строгого режима по обвинению в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК).

Телеграм-канал «Осторожно, новости» уточнил, что Мрищука оправдали в связи с недоказанностью создания преступного сообщества, а остальных фигурантов — в связи с непричастностью к кражам и грабежам. Комментировать приговор они отказались и заявили, что будут ждать полную версию решения суда. Подсудимые сказали, что не ожидали оправдательного приговора.

По версии обвинения, Мрищук и еще один майор ФСБ Антон Барякшев (признал вину и был осужден на шесть лет по этому же делу) использовали «енотов» для совершения краж и разбойных нападений. Следственный комитет (СК) утверждал, что их жертвами становились предприниматели, которых правоохранители подозревали в махинациях при поставках товаров из-за границы. Участники ЧВК «Енот» были задействованы в следственных действиях в качестве понятых и помощников, которые похищали предметы расследования.

Следствие утверждало, что в декабре 2016 года «еноты» устроили нападение на владельца склада в Москве — свои действия они замаскировали под оперативно-розыскные мероприятия в рамках проверки на уклонение от уплаты таможенных платежей. В результате были изъяты «ценности». Часть из них, как пишет ТАСС, обвиняемые оставили себе.

Позднее Люберецкий районный суд признал преступной деятельность предпринимателей, которые уклонились от уплаты налогов, а действия Мрищука и других сотрудников ФСБ — законными. После этого бизнесмены обратились с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении Мрищука. Впоследствии на скамье подсудимых оказались Коваленко, Коновалов, Максимов и Очеретный.

Другие приговоры, связанные с «Енотом»

В 2022 году был осужден один из создателей ЧВК «Енот» Роман Теленкевич. Тогда суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима по обвинениями в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК), а также вымогательстве (п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 163 УК).

Следствие утверждало, что Теленкевич в 2016 году возглавил организованное преступное сообщество (ОПГ), которое действовало под видом военно-патриотической организации «Единые народные общинные товарищества». По версии СК, в этот период «еноты» начали активно взаимодействовать с бывшими оперуполномоченными УФСБ по Москве и области — майорами Александром Мрищуком и Антоном Барякшевым. Их противоправную деятельность, как писал «Коммерсантъ», следствие выявило в ходе изучения эпизодов, инкриминированных Теленкевичу.

Один из подобных инцидентов произошел в 2018 году — тогда два «енота» напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, у которого был земельный спор с академиком РАН Михаилом Пальцевым. Бойцы силой проникли в дом Супонева и пригрозили ему расправой, если он не откажется от любых претензий на землю в пользу Пальцева.

Аналогичным образом участники ЧВК «Енот» требовали от бизнесмена Вадима Друха отказаться от руководящей должности в компании, писал «Коммерсантъ».

Защита Теленкевича отрицала его причастность к совершению каких-либо преступлений, а также существование самой ЧВК «Енот». По словам ее представителей, организация действительно существовала и была официально зарегистрирована в Москве в 2016 году, но ее участники занимались военно-патриотическим воспитанием молодежи. Суд доводы защиты отклонил.

Еще одним фигурантом дела был экс-советник директора Научного центра иммунологии МГУ Андрей Молокоедов. Его осудили на 14,5 года по обвинению в руководстве ЧВК «Енот». В ноябре 2022 года суд отменил приговор, а дело отправили на повторное рассмотрение. Апелляционная инстанция установила, что часть доказательств по делу была сфальсифицирована, а другая не была изучена вовсе, говорил адвокат Молокоедова Роберт Зиновьев.