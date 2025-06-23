Отбывший срок за расчленение 26-летней сожительницы Виктор Коэн был оштрафован на 60 тысяч рублей за публикацию с изображением мясорубки в социальных сетях. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.

«Установлено, что 10.04.2025 в 11:30, Коэн В.В. распространил в сети «Интернет», а именно в социальной сети «ВКонтакте» публикацию с изображениями предметов одежды с рисунками (принтами) в виде кадра видеопротокола допроса Коэна В.В. и надписью «it’s all about moon!», изображения мясорубки на фоне печатного документа с надписью «мясорубка правосудия» и записями о продаже и возможности заказа данной одежды», — говорится в тексте официального сообщения.

В ходе психолого-лингвистического исследования эксперты установили, что публикация Коэна обладает характеристиками, которые наносят оскорбление человеческому достоинству и общественной нравственности. Помимо этого, пост осужденного ранее за убийство мужчины также обладал признаками «явного неуважение к обществу, государству», а также к правоохранительным органам и судебной власти.

Суд обязал Коэна выплатить административный штраф в соответствии с ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Отмечается, что его публикация не содержала признаков уголовного преступления. На момент публикации постановление суда не вступило в законную силу.

В апреле издание «Аргументы и факты» сообщило о выпуске Коэном тематических футболок и сувениров, связанных с убийством 26-летней Галины Колядзинской и последовавшего судебного процесса. Сам Коэн говорил, что при создании своего мерча ориентировался на сингл рэпера Оксимирона* «Кто убил Марка?», в которой артист рассказывал о разных этапах своей биографии.

Говоря о том, почему он решил использовать принт с изображением мясорубки, Коэн утверждал, что сторона обвинения представила в суде «фейковый чек на мясорубку», которую он не использовал. По его словам, этот документ не был приобщен к материалам дела.

В 2014 году Коэн был арестован по подозрению в убийстве сожительницы, пропавшей без вести в ноябре 2011 года. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что совершил убийство во время ссоры, после чего расчленил тело и избавился от останков в лесу. Позднее он утверждал, что оговорил себя ввиду оказанного психологического и физического давления.

В 2015 году суд приговорил Коэна к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, однако после апелляции приговор был отменен. Летом 2016 года суд вновь признал его виновным. Мужчина вышел на свободу в 2024 году, после чего завел блог, в котором стал делиться подробностями о своем деле. Коэн продолжает утверждать, что был осужден без достаточных оснований, а Колядзинская может быть жива.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов