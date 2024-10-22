Суд в Москве оштрафовал певицу Наталью Чистякову-Ионову (Глюкозу) на 5 тысяч рублей за употребление наркотиков. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка Nº442 района Крюково города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка Nº 1 района Матушкино г. Москвы Чистякова-Ионова Наталья Ильинична признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)», — говорится в сообщении.

В суде пояснили, что в аэропорту Шереметьево Глюкоза была замечена полицейским, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения.

«От медицинского освидетельствования она отказалась. Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств- наличие несовершеннолетних детей и назначил административное наказание в виде штрафа», — сказано в сообщении.

Директор Глюкозы Александр Качан не стал комментировать RTVI информацию о ситуации с певицей.

Глюкоза уже оказывалась в центре скандала из-за «измененного сознания». 20 июля на артистку пожаловались пришедшие на концерт в честь Дня металлурга жители Красноярска. Посетители мероприятия рассказали, что певица произносила в микрофон строчки с матом, трогала себя за интимные места и с трудом пела. Продюсер Максим Фадеев, комментируя скандальное выступление Ионовой, напомнил, что певица больше не является частью группы Глюк’oZa.

Позже Глюкоза записала обращение, в котором призналась, что ее действия на сцене были вызваны антидепрессантами и снотворными препаратами, которые ей прописали на фоне депрессии из-за смерти бабушки и конфликта с бывшим продюсером Фадеевым.