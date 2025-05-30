Тверской суд Москвы оштрафовал активистов Софью Безменову и Тимофея Растопчина за нарушение правил пикетирования (ст. 20.2 КоАП). Ранее они разместили плакаты с цитатами президента России Владимира Путина и зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева у горельефа со Сталиным в столичном метро.

По решению суда, каждый из активистов должен выплатить 20 тыс. рублей. Софья Безменова в своем телеграм-канале написала, что такое решение было «ожидаемым», но заявила о планах подать апелляцию. Адвокат Матвей Цзен добавил, что защита намерена обжаловать поставление суда и в отношении Тимофея Растопчина.

15 мая на станцию «Таганская» столичного метрополитена вернули воссозданный горельеф с изображением главы СССР Иосифа Сталина. Пресс-служба перевозчика отметила, что предыдущий горельеф находился на «Таганской» до 1966 года, но при строительстве пересадки между линиями был утрачен. Новый вариант в точности его повторяет. Открытие монумента было приурочено к 90-летию метро Москвы.

На следующий день возле горельефа появились таблички с цитатами Путина и Медведева с критикой периода сталинской власти.

Телеграм-канал всероссийского политического движения «Общество.Будущее» писал 20 мая, что Тимофею Растопчину позвонили из отделения полиции на «Новослободской» через несколько часов после размещения цитаты.

«Тимофей в тот же день прибыл в отделение, ответил на все вопросы полиции и был отпущен после написания объяснительной», — говорится в посте.

В тот же день молодого человека вновь «вызвали на допрос» и заявили, что нашли в его действиях основания для обвинений по статье 20.2 КоАП.

21 мая была задержана Софья Безменова. В своем телеграм-канале она рассказала, что полицейские «встретили» ее «после турникетов» на станции «Новослободская» и «попросили проехать вместе [с ними]». По ее утверждению, задержание произошло из-за размещенного на «Таганской» плаката с цитатой Медведева.