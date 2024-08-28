Московский городской суд отменил решение об административном наказании для жительницы столицы Александры К., которую муж избил на глазах у детей, пишет Консорциум женских неправительственных объединений. Женщину обвиняли в неисполнении родительских обязанностей.

Защитница Александры К. отметила, что если дети становятся свидетелями конфликта между родителями, это не означает, что пострадавшая сторона не выполняет свои обязанности по воспитанию и содержанию детей.

«Ее действия были направлены на защиту себя от провокаций супруга и его физического воздействия. Кроме того, события произошли в съемной однокомнатной квартире, у нее не было объективной и реальной возможности оградить детей от разъяренного мужа», — пояснила адвокат.

В январе 2024 года супруг Александры К. пришёл в квартиру, где она жила с двумя детьми. Он потребовал отдать ему дочь, а когда женщина попросила его уйти, начал её бить и душить. Затем он сам вызвал полицию и сказал, что «жена на него кидалась».

В результате всю семью доставили в отделение полиции. Позднее в комиссию по делам несовершеннолетних (ПНД) поступил протокол об административном правонарушении в отношении Александры.

В ходе заседания комиссии женщина рассказала, что регулярно подвергается домашнему насилию и уже некоторое время пытается развестись с мужем, который ее преследует.

Однако комиссия ПНД пришла к выводу, что женщина ненадлежащим образом исполняет свои родительские обязанности. В итоге правоохранительные органы обвинили ее в том, что дети стали свидетелями насилия. Суд решил вынести в отношении Александры К. административное наказание в виде предупреждения.

После этого москвичка и ее адвокат пытались оспорить решение в районном суде, но он оставил постановление в силе. Тогда защитница подала апелляцию в Мосгорсуд.

«Не могу поверить, что все это происходит со мной»

Александра К. рассказала Консорциуму женских неправительственных объединений, что познакомилась со своим будущим супругом Андреем (мужчина страше ее на 15 лет. — Прим. RTVI) в 2021 году на сайте знакомств. Тогда он рассказал будущей жене, что в пошлом работал МВД и утверждал, что уже давно развелся со своей женой, потому что она ему изменяла.

В скором времени после знакомства Александра и Андрей начали жить вместе, а затем официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе. Через некоторое время женщина узнала, что ее супруг часто её обманывал. Кроме того, мужчина начал регулярно проявлять агрессию в сторону жены.

Летом 2021 года Александра К. впервые обратилась в полицию летом 2021 года с заявлением о побоях. При этом, в скором времени она узнала о своей беременности и решила забрать свое заявление из правоохранительных органов. Несмотря на ожидание первенца, насилие в семье не прекратилось.

В мае 2023 года женщина вновь обратилась в полицию, после чего на её супруга составили протокол об административном правонарушении и назначили ему административный штраф в размере 10 тыс. рублей. В суде он открыто признался, что применил к своей жене физическую силу, утверждая, что «она сама его бьет и провоцирует» на такое поведение.

В декабре 2023 года Александра подала заявление о разводе, добиться которого ей удалось только в июле 2024 года. Кроме того, в апреле суд признал Андрея виновным по статьям о причинении вреда здоровью средней тяжести и угрозе убийством. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на полтора года. Во время расследования он находился под подпиской о невыезде и продолжал преследовать жену.

В июле стало известно, что против Андрея возбуждено еще одно уголовное дело за другой эпизод насилия по отношению к бывшей жене и рассматривается административное правонарушение по статье о побоях.

Александра считает, что ей негде прятаться от мужа и он везде найдет ее с детьми.