В Санкт-Петербурге суд отменил принятое днем ранее решение о депортации журналистки Кобры Хассани в Афганистан. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города. Хассани удалось выйти на свободу.

13 февраля суд признал гражданку Афганистана виновной за незаконное пересечение границы России (ч.3 ст.30 и ч.3 ст.322 УК). Хассани приговорили к двум годам в колонии-поселении, но журналистке зачли время проведенное под стражей, поэтому наказание сочли отбытым. Однако пристав обратился с ходатайством к суду продлить срок подержания под стражей Хассани, чтобы затем депортировать ее на родину.

В мае 2023 года суд в Санкт-Петербурге привлек журналистку к административной ответственности за нарушение правил въезда в Россию и назначил наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей и депортацию из страны. После этого Хассани поместили в Центр временного содержания иностранцев (ЦВСИГ).

14 февраля суд постановил, что поскольку Хассани содержалась в ЦВСИГ, то у нее была подписка о невыезде, поэтому депортировать ее в Афганистан оказалось невозможно. Кроме того, принудительное длительное нахождение журналистки в Центре временного содержания назвали «чрезмерным ограничением ее прав и свобод».

«Суд прекратил исполнение постановления Кировского районного суда по ч.3.1 ст. 18.8 КоАП в отношении Кобры Хассани в части принудительного выдворения и содержания в ЦВСИГ. Хассани освобождена из ЦВСИГ», — говорится в заключении дела.

В результате Хассани освободили из Центра временного содержания, а также отменили решение о депортации журналистки в Афганистан.

В 2021 году Хассани бежала из Афганистана после прихода к власти представителей движения «Талибан»*, передавал РБК. Журналистка выступала за права женщин и высказывалась в том числе против обязательного ношения хиджаба. Хассани сначала перебралась на Украину, но после начала спецоперации попыталась уехать в Польшу. Однако, как рассказывала сама Хассани, таксист привез ее в Россию.

Позднее в 2022 году журналистка вместе с группой своих соотечественников попыталась нелегально покинуть российскую границу через морской порт, но попытку пресекли правоохранительные органы, сообщал ТАСС. После этого всех фигурантов дела задержали.

*признано террористической организацией и запрещено в России