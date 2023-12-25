29-летнюю петербурженку Викторию Петрову, фигурантку дела о военных «фейках», отправили на принудительное лечение, сообщает издание RusNews. Петрова пробудет в психиатрическом стационаре полгода, после чего срок лечения могут продлить.

Выездное заседание Калининского районного суда Петербурга прошло в Городской психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова.

Петербургское издание «Бумага»* пишет, что, по версии суда, во время распространения «фейков» об армии Петрова была в невменяемом состоянии, а также не понимала значение военных «фейков».

Адвокат осужденной Анастасия Пилипенко рассказала изданию, что Петрову отправили в стационар общего типа, но общая продолжительность лечения не определена. По словам адвоката, каждые полгода будет собираться специальная врачебная комиссия, которая будет либо продлевать лечение, либо менять решение о пребывании Петровой в стационаре.

Пилипенко добавила, что Петровой назначили самый мягкий вариант пребывания в стационаре: она сможет ходить по отделению больницы, к ней смогут приходить родственники.

Сама осужденная считает себя вменяемой и с решением суда не согласна, пишет Astra.

«Мы с этим решением не согласны. У обвинения, а теперь и у суда здесь абсолютно противоречивая позиция. Либо человек вменяемый и ему можно вменять, что он осознавал, что является “фейком” об армии, а что нет, либо человек невменяемый и он не может отличать условно фейки от не фейков, по версии Минобороны РФ. В связи с этим, мы постановление это обжалуем», — рассказала изданию Пилипенко.

В своем последнем слове Петрова заявила, что не изменила своего мнения о военной операции. По ее словам, «никакая демилитаризация и денацификация не может служить оправданием» для нынешнего вооруженного конфликта.

«Как гражданка России, я требую немедленно остановить все боевые действия на территории Украины и также немедленно начать мирные переговоры с целью дипломатического урегулирования конфликта», — сказала Петрова (цитату приводит группа поддержки).

Привязывали к кровати

В ноябре адвокат девушки рассказала, что в психиатрической больнице над Петровой издеваются. Пилипенко утверждала, что ее подзащитную «заставили раздеться для «телесного осмотра» при мужчинах из числа медицинского персонала — хотя рядом достаточно было и женщин».

«Ей заламывали руки, когда она отказалась при всем этом честном народе мыться в душе и просила оставить ее на это время только с женщинами, как это было в СИЗО. Вику связали и трясли, по ее собственному выражению, “как шавку”, и обещали избить просто в качестве приветствия на новом месте. Ей дали понять, что здесь, в больнице, она уже не человек», — писала Пилипенко в своем телеграм-канале.

Кроме того, Петрову «привязывали за руки и за ноги к кровати и кололи медикаменты, от которых два дня она практически не могла разговаривать — а значит, и пожаловаться», отмечала адвокат. Пока девушка была привязана, «ей на лицо бросили ее одежду» — «видимо, просто ради удовольствия просмотреть на ее беспомощность», утверждала Пилипенко.

Викторию Петрову арестовали в мае 2022 года. Ее обвиняли в распространении «фейков» об армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), поводом стала публикация антивоенного поста во «ВКонтакте». Девушку перевели в психиатрическую больницу осенью этого года по решению суда.

Пилипенко подчеркивала, что Петрова не была политической активисткой, во «Вконтакте» у нее лишь «250 друзей и 50 подписчиков». Петрова «совсем как мы», «не активистка, не журналистка, не голос поколения», говорила адвокат (цитата по изданию «Ротонда»). Она отмечала, что ее подзащитная предпочла бы срок в колонии, поскольку тогда было бы ясно, когда она выйдет на свободу.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов