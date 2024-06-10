Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам колонии-поселения местного жителя Александра Неустроева, напавшего на мальчика в шапке с буквой Z. Изначально Ленинский суд Екатеринбурга прекратил дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тыс. рублей, однако Генпрокуратура потребовала отправить дело на новое рассмотрение.

Неустроев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК («Хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы»), говорится на сайте суда. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии — поселении.

Инцидент произошел 21 апреля 2023 года около подъезда дома №35 на Волгоградской улице в Екатеринбурге. По данным следствия, Неустроев начал оскорблять школьника из-за буквы Z на шапке, пытался его схватить и угрожал «поместить головной убор в задний проход». Мальчик убежал и рассказал о случившемся матери, после чего та написала заявление в полицию, пояснив, что отец ребенка — военный, участвующий в военной операции на Украине, а сын «гордится отцом» и сам решил носить шапку с буквой Z.

Несколько дней спустя, 24 апреля, Неустроев был задержан полицейскими и сотрудниками Росгвардии. Изначально его обвинили в мелком хулиганстве, за которое ему грозил арест на срок до 15 суток. На допросе он признался, что оскорбил ребенка, выразил раскаяние и попросил у него прощения. Видео допроса было опубликовано региональным управлением МВД.

Свердловское областное управление СКР переквалифицировало дело Неустроева на «хулиганство с угрозой применения насилия по мотивам идеологической вражды» (ст. 213 ч.1 пп. «а», «б» УК), однако Ленинский суд Екатеринбурга прекратил дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тыс. рублей.

Решение суда спровоцировало негативную реакцию. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что понесенное Неустроевым наказание недостаточно строгим, а депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал оскорбившего ребенка подонком и мерзавцем, пообещав обжаловать дело через Генпрокуратуру. Депутат Виталий Милонов тогда также советовал отправить Неустроева разбирать завалы разрушенных домов в Бахмуте «из расчета 3 тыс. рублей за месяц работы».

Генеральная прокуратура России, изучив решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. По результатам его рассмотрения уголовное дело было возвращено в суд на новое рассмотрение в ином составе.