Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам условно 17-летнего школьника за рассылку ложных сообщений о минировании зданий (ч.2 ст. 207 УК РФ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, в период с апреля по июнь 2022 года школьник отправлял на электронные адреса местного аэропорта, городского МЧС, Мариинского театра, Музея истории Санкт-Петербурга, гимназии, больниц и торгового комплекса электронные письма, в которых говорилось о готовящихся взрывах и поджогах. Однако ни одна из угроз в реальности не подтвердилась.

Подростку вменили 18 эпизодов по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ), вину он признал.

В Ростовской области 15 мая по той же статье задержали 14-летнего жителя Батайска. Подростка подозревают в ложном сообщении о теракте в Дербенте, сообщала пресс-служба ГУ МВД по Дагестану.

По информации ведомства, школьник, назвался именем своего знакомого, позвонил в полицию и сообщил, что в одном из ТЦ Дербента заложена бомба. Позже подросток рассказал правоохранителям, что таким образом хотел отомстить своему знакомому за проигрыш в онлайн-игре.

В марте сотрудники полиции задержали 13-летнего школьника, подозреваемого в лжеминировании около 20 различных объектов по всей стране. При обыске у него изъяли планшет и сотовый телефон, в котором содержались угрозы о нахождении опасных предметов в образовательных учреждениях и других объектах инфраструктуры.