Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал бывшего полицейского Евгения Попова, осужденного за убийство по найму, вернуть полученную за преступление оплату в размере почти 629 тыс. рублей и выплатить ее в доход государства. Об этом сообщила объединенная пресс-служба санкт-петербургских судов.

Иск о взыскании с Попова денег, полученных за заказное убийство, подал прокурор. Третьими лицами в деле являлись экс-адвокат адвокатской палаты Ленобласти Александр Кайданов, который являлся заказчиком преступления, а также члены организованной преступной группы (ОПГ) Борис Клементов и Сергей Орлов. Все они были осуждены в 2019 году по обвинению в мошенничестве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве.

Суд пришел к выводу, что «сделки между Кайдановым и Поповым по избиению и убийству были заключены с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, а, соответственно, они ничтожны». Согласно законодательству, в этом случае средства подлежат взысканию.

По информации суда, Попов получил за убийство и избиение около 629 тыс. рублей. Теперь вся эта сумма должна быть передана в доход государства. Кроме того, бывший полицейский должен будет оплатить госпошлину в размере почти 9,5 тыс. рублей, постановил суд.

Дело ОПГ

Бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Евгения Попова приговорили к 18 годам колонии строгого режима в 2019 году. Суд выносил ему приговор в рамках уголовного дела ОПГ, в которую входили еще семь человек.

Согласно материалам дела, ОПГ была создана в 2010 году и просуществовала шесть лет. Лидером группировки следователи считали Ахмедудина Сахратулаева, который в 2019 году, как и Попов, получил 18 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, Борис Клементов, который изначально не входил в ОПГ, решил обманным путем получить 10 млн рублей от бывшего генерального директора контейнерной компании. Спустя несколько месяцев члены группировки решили «убрать» потерпевшего и в ноябре 2010 года в ходе нападения убили его.

Как сообщал «Коммерсантъ», инициатором преступления стал экс-адвокат Александр Кайданов. Он привлек Попова в качестве посредника, а тот нашел непосредственных исполнителей, писала газета. По ее информации, дело об убийстве открыли сразу, в 2010 году, но выйти на след преступников сотрудники органов смогли только спустя шесть лет.

Согласно материалам суда, в итоге Клементов, который привел ОПГ к жертве, передал за его убийство денежное вознаграждение в размере 15 000 евро. Впоследствии всех членов ОПГ и инициаторов преступления задержали. Суд над ними состоялся в 2019 году.