Хорошевский суд Москвы заочно приговорил 43-летнего актера из сериала «След» Андрея Хабарова к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчина признан виновным по статьям 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ») и 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Хабарова в Россию либо с момента его задержания на территории страны.

В 2022 году Хабаров осудил военную операцию на Украине. Он опубликовал во «ВКонтакте» видео обстрела родного Николаева и вскоре покинул Россию. По последним данным, актер живет в Грузии, в соцсетях жалуется на удаление постов о «преступлениях российской армии» и называет Курск украинским городом. В 2024 году актера заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Хабаров окончил Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств. Он известен по эпизодическим ролям в некоторых российских сериалах, среди которых «След» и “Побег”.