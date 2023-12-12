Симоновский суд Москвы приговорил экс-владельца Антипинского НПЗ и основателя группы компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова к десяти годам колонии строгого режима за мошенничество, растрату и организацию нападения на модель Юлию Мильштейн. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно пресс-релизу, суд признал Мазурова виновным по делу о растрате средств АО «Антипинского НПЗ», хищении кредитных средств Сбербанка — в преступлениях, предусмотренных ч.4 ст. 160, ч. 4 ст 159, п. «а» ч.3 ст. 111 УК (мошенничество в особо крупном размере, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«Суд <…> назначил наказание по совокупности преступлений в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в пресс-релизе.

Как передает ТАСС, суд также взыскал с Мазурова 21 млрд рублей в пользу Сбера и удовлетворил иски со стороны Антипинского НПЗ на 1,7 млрд рублей и пострадавшей от побоев девушки.

Второго фигуранта дела — бизнесмена Александра Курилова — суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Согласно приговору, Курилов был исполнителем нападения на Мильштейн по заказу Мазурова. В то же время суд оправдал Курилова по статье «побои».

Согласно материалам уголовного дела, Мазуров имел в собственности Антипинский нефтеперерабатывающий завод и получил несколько кредитов в Сбербанке на сумму свыше 300 млрд рублей. Деньги, выделенные на развитие предприятия, предприниматель присвоил себе и использовал в личных интересах.

Нападение на Юлию Мильштейн произошло в Тюмени в 2015 году. По версии стороны обвинения, у бизнесмена были личные отношения с девушкой, и та после расставания стала добиваться встречи с ним. Мазуров организовал нападение, опасаясь, что Мильштейн может скомпрометировать его.

Потерпевшей в подъезде ее дома нанесли несколько ножевых ранений. Мазуров утверждает, что не был знаком с пострадавшей, но та в своих соцсетях рассказывает, что состояла с ним в отношениях.

Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево в 2019 году. В тот же год «Новый поток» был объявлен банкротом. Его нефтеперерабатывающие заводы и АЗС по решению арбитражного суда перешли «Московскому кредитному банку» и Сбербанку.