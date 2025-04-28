Хамовнический суд Москвы признал виновным бывшего заместителя главы Минцифры Максима Паршина в получении взятки в 3,7 млн руб. Ему назначили девять лет колонии строгого режима, пишет ТАСС.

Также был оглашен приговор обвиняемому в даче взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) — предпринимателю и бывшему гендиректору ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александру Моносову. Он получил 8,5 лет строгого режима. Обоим фигурантам также назначили штрафы на 315 млн руб.

Прокурор требовал для экс-главы Минцифры 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 315 млн рублей, в то время как Моносова предлагалось лишить свободы на 12 лет и назначить штраф в 500 млн рублей.

В марте прокурор сообщил об аресте 85 млн рублей, принадлежавших Паршину, а также недвижимости, счетов и прочих активов на сумму в 122 млн рублей, принадлежавших Моносову.

О задержании Паршина стало известно в июле 2023 года. По версии следствия, будучи куратором работы Российского фонда развития информационных технологий, он оказал фирме Моносова по разработке IT-решений для госсектора помощь в получении грантов за взятку в размере 3,7 млн рублей.

Среди крупнейших проектов, реализованных компанией Моносова за последние годы — Единая цифровая платформа социальной сферы («Социальное казначейство»), модернизация систем Фонда социального страхования, Единая цифровая платформа в отрасли труда и занятости («Работа в России»), а также Единая платформа Национальной системы управления данным.

По данным СПАРК, выручка основного юридического лица — ООО «БФТ», по итогам 2022 года достигла 7,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 1,7 млрд рублей.