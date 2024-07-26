Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы Михаила Дария и к 15 годам — Илью Ковылкова. Они признаны виновными по делу о подготовке теракта в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Дарию 22 года, из них 3 года — в тюрьме, 19 лет — в колонии строгого режима, штраф в размере 600 тысяч рублей, с ограничением свободы на 1 год после отбытия наказания и запретом администрировать сайты на срок 2 года. Ковылкову — 15 лет, из них 3 года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима, 600 тысяч рублей штрафа», — сказано в приговоре.

По версии следствия, осужденные пытались взорвать топливные резервуары на заправочной станции для самолетов, а еще «пропагандировали терроризм среди российской молодежи» в телеграм-канале.

«Признавший вину частично Дарий и полностью раскаявшийся в содеянном Ковылков должны были получить от кураторов из силовых структур Украины за теракт в Шереметьево $3 тыс», — пишет ТАСС.

Обоим фигурантам после задержания вменили подготовку к теракту (ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ), попытку участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5) и попытку незаконного изготовления взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, ст. 223.1 УК РФ).

Гособвинение просило 28 лет колонии Дарию и 21 год Ковылкову со штрафами по 1,5 миллионов рублей. По мнению обвинения, фигуранты первые 5 и 3 года соответственно должны провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Выступая в суде с последним словом, Ковылков и Дарий просили учесть их сотрудничество и содействие следствию. Они также заявили, что осознали преступные действия и попросили о снисхождении при назначении наказания. Также обвиняемые попросили суд признать смягчающим обстоятельством тот, что запланированный теракт в аэропортуони так и не реализовали, в связи с чем удалось избежать жертв среди гражданского населения.