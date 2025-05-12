Суд приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики.

Мужчину признали виновным в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК, ч. 6 ст. 290 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1. ст. 285 УК).

«Суд признал доказанной вину Сафонова <…> и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — уточнили в пресс-службе судов.

Кроме того, Сафонова приговорили к штрафу в размере 100 млн рублей и лишили его звания полковника полиции. В доход государства конфисковано имущество Сафонова на сумму 21,8 млн рублей, что соответствует размеру полученных им взяток. На остальное имущество осужденного наложен арест до исполнения приговора в части штрафа и конфискации. Вину бывший полицейский не признал, его защита будет обжаловать приговор.

Экс-главу ставропольского краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова задержали в июле 2021 года по делу о получении крупной взятки. Вместе с ним были задержаны экс-начальник отдела краевого ГИБДД Александр Аржанухин, инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Во время обысков у задержанных были изъяты крупные суммы наличными и дорогие автомобили.

Суд установил, что в 2013 году Сафонов, будучи главой ставропольского управления ГИБДД, создал преступную группировку из подчиненных и разработал систему взяточничества с водителей грузовиков за выдачу пропусков, которые устанавливались на лобовом стекле. Эти таблички позволяли владельцам машин избегать привлечения к ответственности при административных нарушениях. За девять лет Сафонов с соучастниками получили свыше 21 млн рублей.

В процессе следствия выяснилось, что Сафонову принадлежал роскошный особняк, оборудованный сантехникой из золота, включая унитаз и раковину. Кроме того, было обнаружено более двадцати объектов недвижимости и шесть автомобилей, зарегистрированных на его имя.