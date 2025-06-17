Черкесский городской суд приговорил к четырем с половиной годам колонии фигуранта дела брата главы Ингушетии Магомеда-Башира Калиматова — начальницу отделения почтовой связи «Экажево». Ее признали виновной по нескольким эпизодам мошенничества, связанного с хищением пенсионных выплат, а также участии в преступном сообществе. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Фамилия фигуранта не называется, но, по данным RTVI, речь идет о Даниме Угурчиевой.

Как установил суд, с 2020 года Угурчиева участвовала в преступном сообществе, лидером которого, как полагает следствие, являлся Магомед-Башир Калиматов. В рамках отведенной ей роли в подразделении ОПС, которое следствие называет «Почтовое», женщина помогала участникам преступной схемы похищать деньги, которые по сфальсифицированным документам выделялись из Москвы на выплаты ингушским пенсионерам.

«Уголовное дело в отношении [Угурчиевой] рассмотрено судом в особом порядке судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, в судебном заседании подсудимая полностью согласилась с предъявленным обвинением», — говорится в сообщении пресс-службы суда Черкесска.

Сразу после оглашения приговора Угурчиева, которая во время процесса находилась под домашним арестом, была взята под стражу. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. По выходу из колонии, как постановил суд, женщине ограничат свободу сроком на один год.

Как ранее писал RTVI, расследованием уголовного дела о создании ОПС и хищении денег Социального фонда России (СФР) занимается Следственный департамент МВД. Следствие считает, что не позднее марта 2020 года Магомед-Башир Калиматов создал преступное сообщество, в состав которого вошли руководители ингушских отделений Почты России и СФР, а также работники их структурных подразделений на местах.

В ОПС было две организационные структуры — «Почтовое» и «Пенсионное». Одни фальсифицировали документы, по которым жителям Ингушетии без их ведома проводился перерасчет пенсий и начислений разовых выплат за предшествующие периоды, вторые, получив деньги из Москвы, развозили законные пенсии по местным отделениям почты для выдачи населению, а незаконно полученные под видом перерасчетов — похищали.

Общая сумма похищенного оценена следствием в более 2 млрд рублей. Весной 2025 года МВД завершила расследование первого эпизода преступной деятельности ОПС на 520 млн рублей. В деле 37 фигурантов. Первым был осужден бывший заместитель главы республиканского СФР Хасан Зязиков. Выступая в суде, он утверждал, что хотел выйти из ОПС, как только увидел, что благодаря его действиям из бюджета было украдено 326 млн. рублей. В марте 2025 года Зязикова приговорили к четырем годам колонии.

Кроме того, как писал RTVI, не так давно в Турции был задержан еще один фигурант дела — бывший управляющий ингушским филиалом Социального фонда России Ислам Сейнароев. Следствие считает его вторым по значимости лицом в коррупционном сообществе.