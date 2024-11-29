Перовский районный суд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима 39-летнего Дмитрия Трояновского за контрабанду культурных ценностей в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в 2022 году Трояновский вместе с сообщниками незаконно переправил через границу из России предметы, представляющие культурную ценность. Среди них были пятнадцать черепов, четыре нижние челюсти шерстистого носорога и пять фрагментов кожи мамонта. Общая стоимость этих предметов составила более 4,5 млн рублей.

В октябре 2022 года Трояновский пытался нелегально перевезти через границу три черепа, четыре нижние челюсти, одну челюсть и пять зубов шерстистого носорога. Также он намеревался провезти четыре бивня и три зуба мамонта, череп и челюсть сурка, череп и челюсть росомахи, а также череп древнего бурого медведя. Общая стоимость этих предметов оценивалась в более чем 1,1 млн рублей. Однако его задержали и все предметы были изъяты.

«Затем он аналогичным способом совершил приготовление к контрабанде десяти зубов, тридцати пяти костей посткраниального скелета, двенадцати нижних челюстей, девяти черепов шерстистого носорога, десяти челюстей, двенадцати костей посткраниального скелета, восьми зубов мамонта, восьми черепов бизона общей стоимостью свыше 4,1 млн рублей, путем их недостоверного декларирования», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.