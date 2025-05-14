Европейский суд юстиции счел главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021—2023 годах. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции, передает ТАСС.

«Суд признал доводы истца обоснованными», — сказано в постановлении суда.

В 2021 году The New York Times сообщила, что глава ЕК около месяца вела переписку с гендиректором Pfizer Альбертом Бурлой по поводу поставки 1,8 млрд доз вакцины против COVID-19. Контракт стал крупнейшей в мире сделкой по поставкам вакцины, отмечало агентство Reuters.

После публикации The New York Times журналист издания netzpolitik.org Александр Фанта попросил Еврокомиссию обнародовать переписку фон дер Ляйен с Бурлой. Фанта отметил, что граждане ЕС имеют право доступа к документам ЕС «независимо от формы носителя, используемого для этих документов». Еврокомиссия в свою очередь отказала журналисту, заявив, что документов, подпадающих под его запрос, «не удалось найти».

Netzpolitik.org тогда обратились к европейскому омбудсмену Эмили О’Рейли и она признала отказ ЕК «недобросовестным управлением». В Еврокомиссии омбудсмену пояснили, что текстовые сообщения не регистрируются в реестре документов из-за «недолговечности» их содержания.

В сентябре 2022 года Европейская счетная палата опубликовала отчет, в котором было сказано, что при согласовании сделки с Pfizer не были соблюдены необходимые процедуры. Так, не проводились предварительные переговоры с участием представителей Еврокомиссии и стран-членов ЕС. Вместо этого фон дер Ляйен сама провела переговоры и представила результаты руководящему совету по вакцинам.

В отчете Счетной палаты также говорится, что Еврокомиссия отказалась предоставить записи каких-либо обсуждений с Pfizer, в том числе протоколы, имена экспертов, с которыми проводились консультации и согласованные условия сделки.

В конце января 2023 года New York Times через суд потребовала от Еврокомиссии раскрыть переписку фон дер Ляйен о крупнейшей сделке по вакцине Pfizer. В газете отказались комментировать подробности судебного процесса, отметив, что издание подает «множество запросов о свободе информации».