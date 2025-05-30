Щербинский районный суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконными требования авиакомпании «Победа» к ручной клади. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Проверку проводила московская межрегиональная транспортная прокуратура. Ведомство установило, что авиакомпания существенно сократила размеры ручной клади — до ширины 4 см, что «фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи».

«»Победа» умышленно создала заведомо неприемлемые условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых по закону не подлежат ограничению», — говорится в сообщении прокуратуры.

Речь идет о портпледах, устройствах для переноса детей, складных креслах-колясках, дамских сумках, портфелях, рюкзаках, букетах цветов и другом. С иском выступил московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. «Победа» решение суда пока не прокомментировала.

В соответствии со стандартным тарифом авиакомпании «Победа» каждый пассажир имеет право провезти в салоне без дополнительной оплаты одно место ручной клади, размеры которого не должны превышать 4×36×30 см при максимальном весе 5 кг. Дополнительно разрешается бесплатный провоз ряда предметов сверх установленной нормы, включая: рюкзак размером до 36×30×23 см

женскую сумку

портфель

цветочный букет

один костюм в чехле Главное требование — все перечисленные вещи должны размещаться в специально отведённых зонах для ручной клади, не создавая неудобств другим пассажирам и не нарушая требований авиационной безопасности.

«Победа» еще в 2017 году пыталась оспорить правила Минтранса, согласно которым пассажиры могут бесплатно перевозить ручную кладь размером 5 кг и ряд предметов сверх этой нормы.

«Мы считаем, что сам приказ нужно отменить, поскольку он противоречит Воздушному кодексу. В кодексе написано: правила провоза ручной клади устанавливаются на основании эксплуатационной документации воздушного судна. Это означает, что правила должны быть адаптированы под каждый тип судна — не могут быть одинаковые нормы для Boeing-777 и для «кукурузника»», — заявлял «Интерфаксу» Андрей Калмыков, занимавший тогда пост гендиректора «Победы».

Он добавил, что министерство не должно устанавливать никаких требований авиакомпаниям, кроме тех, что касаются безопасности. В 2018 году «Победа» через суд попросила Минтранс признать федеральные правила частично незаконными, но административный иск и апелляционная жалоба компании были отклонены.

В 2021 году Ространснадзор по итогам проверки подтвердил, что установленные «Победой» правила перевозки ручной клади противоречат требованиям воздушного законодательства. В 2023 году Верховный суд согласился с выводом Ространснадзора и призвал авиакомпанию исключить из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей.

Перевозчик убрал ограничения на перевозку дамских сумок и портфелей в салоне. Вместе с тем в компании отмечали, что это не означает отмены запрета на перевоз крупногабаритных вещей.

В том же году «Победа» впервые выпустила фирменные рюкзаки, которые полностью соответствуют калибратору ручной клади. В марте 2025 года глава авиакомпании Дмитрий Тыщук рассказал РБК, что перевозчик планирует выпустить рюкзак в новом формате — из других материалов.