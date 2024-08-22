2-й Западный окружной военный суд признал незаконным заключение контракта гражданина Дании с Министерством обороны России, рассказал «Газете.Ru» его адвокат Роман Петров. Ранее датчанин был отправлен в зону военной операции на Украине.

Военный суд отменил отказ в удовлетворении жалобы, вынесенный ранее Московским гарнизонным судом. Заседание проходило в закрытом режиме.

Петров допустил, что такое решение стало первым в России случаем признания недействительным контракта на СВО. «Я пока не видел, чтобы кто-то, кроме меня, такого добился», — добавил он.

«Контракт с ним признан недействительным. Действия должностных лиц, которые с ним заключили контракт, признаны незаконными. Решение вступило с момента оглашения в законную силу. <…> У него пока есть [разрешение на временное проживание], оно еще не кончилось. Я с ним еще не разговаривал. Сообщил его матери, сейчас я планирую с его командиром ротным связаться, ему сообщить», — рассказал адвокат.

Что известно о датчанине

Гражданину Дании, который добился разрыва контракта с Минобороны, 33 года. На родине он работал музыкантом, а летом 2023 года решил переехать в Россию. Как рассказывал РБК Роман Петров, его подзащитный принял такое решение, поскольку был не согласен с ценностями Европы и недоволен «ухудшением политического климата».

Датчанин получил временный вид на жительство в России до 19 октября 2023 года. Когда срок его ВНЖ подходил к концу, он решил продлить документ. Процесс затянулся, поэтому датчанин обратился в Минобороны. В январе 2024 года мужчина получил уведомление о продлении ВНЖ, однако к этому моменту он уже находился в зоне боевых действий на Украине.

Как объяснял датчанин, он не понял содержание договора с Минобороны. В частности, мужчина рассчитывал, что сможет самостоятельно выбрать должность. Он планировал стать пограничником в Сибири или переводчиком с английского, утверждал его адвокат. Однако в договоре шла речь только о службе в зоне боевых действий.

Датчанин рассказывал, что его определили в подразделение, специализирующееся на запуске дронов. Сначала он находился в Ростове-на-Дону, а позже его направили в Луганск. Датчанин жаловался, что сослуживцы заставляли его пить водку и намекали, что он шпионит на США или Данию. Также мужчина говорил, что над ним якобы издевались граждане Непала, которые с ним тренировались.

В своем иске датчанин выразил поддержку президенту России Владимиру Путину и российской армии, но заявил, что не хочет участвовать в вооруженном конфликте с Украиной. Телеграм-канал Baza утверждает, что в обращении к главе государства мужчина также написал, что после разрешения ситуации хотел бы остаться в России и открыть картинную галерею.

«Я никогда не вступал в российскую армию из-за желания воевать или зарабатывать деньги. Я пытался найти способ легально остаться в России, пока оформлялся вид на жительство», — пояснил датчанин.

Петров уточнил, что гражданин Дании при заключении контракта не понимал его сути, поскольку не знает русского языка. Под этим же предлогом защитник обосновал требование об освобождении от службы

«Человек, который берет в руки оружие и становится солдатом российской армии, должен, конечно, уметь полностью понимать приказы, которые ему отдаются», — отмечал Петров.

Первая инстанция эти доводы отвергла, а вторая признала незаконным заключение контракта датчанина с Минобороны России.