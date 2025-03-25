Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) будет называться Эстонской христианской православной церковью. Такое решение вынес Тартуский уездный суд, передает портал эстонской телерадиовещательной компании ERR.

Новое имя и обновленный устав церкви отражают ее самоуправляемый статус и «независимость в церковно-административных, экономических, образовательных и гражданских делах», подчеркнул епископ Тартуский Даниил.

«В течение последнего года нам приходилось сталкиваться с враждебным отношением из-за наших канонических связей с Московским патриархатом, с которым связано прежнее название нашей церкви», — сказал священник.

Представители ЭПЦ МП подавали заявление о смене наименования и устава церкви еще в сентябре 2024 года. Тогда они предложили убрать упоминание Московского патриархата, оставив в названии Эстонскую православную церковь, но получили отказ. Судья посчитал, что обновленное имя вводит в заблуждение, поскольку ошибочно охватывает всех проживающих в Эстонии православных.

Следующее предложенное название — Эстонская христианская православная церковь — также изначально было отклонено. Однако в ответ на апелляцию адвокатов церкви Тартуский уездный суд вынес окончательное решение в пользу ЭПЦ МП и позволил ей сменить название.

ЭПЦ МП поменяла свое имя на фоне дискуссий вокруг резонансного законопроекта о внесении поправок в Закон о церквях и приходах. Парламент Эстонии принял его в первом чтении 19 февраля 2025 года. Второе чтение из трех состоится 26 марта.

Согласно законопроекту, эстонские религиозные организации не могут подчиняться руководящему органу «в иностранном государстве, которое представляет угрозу безопасности» Эстонии.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, один из главных сторонников законопроекта, утверждал, что «подчиняющаяся Московскому патриархату православная церковь является для России и Кремля самым важным инструментом их влияния в Эстонии».

Накануне митрополит Таллиннский и всея Эстонии Евгений призвал своих прихожан в день второго чтения законопроекта молиться «о сохранении нашей гонимой Церкви».