Конституционный суд Таиланда распустил оппозиционную партию «Движение вперед» из-за попытки подрыва политической системы королевства, говорится в сообщении суда. Бывший лидер партии Питу Лимджароенрату не сможет заниматься политической деятельностью на протяжении 10 лет.

По данным Международной федерации за права человека (FIDH), дело о роспуске «Движения вперед» связано с предложением партии о внесении поправок в статью 112 Уголовного кодекса Таиланда, которая предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за клевету в отношении короля, королевы, наследника престола и регента, а также за их оскорбление. Изменения были предложены во время кампании перед всеобщими выборами, уточнила FIDH.

Как отмечает Associated Press (AP), иск против «Движения вперед» подала избирательная комиссия. Конституционный суд постановил, что предложение партии по изменению закона было расценено как попытка свержения конституционной монархии.

Помимо Лимджароенрата, десятилетний запрет на политическую деятельность был введен для всех, кто занимал руководящие посты в «Движении вперед» в период, когда партия вела кампанию за предложенную поправку. Депутаты, которым не запрещено заниматься политикой, могут сохранить свои места в парламенте, если они перейдут в другую партию в течение 60 дней.

В мае 2023 года «Движение вперед» выиграло парламентские выборы в Таиланде и получило 151 одно депутатское кресло в палате представителей страны. Возглавлявший тогда партию Питу Лимджароенрату заявил, что готов стать премьер-министром. Однако «Движение вперед» не смогло сформировать правительство после победы на выборах, поскольку члены сената отказались одобрить кандидатуру Лимджароенрату на пост министра.

Сенаторы, у которых есть право налагать вето на кандидатов на пост премьер-министра, отклонили кандидатуру Лимджароенрату из-за его намерения реформировать королевский закон о клевете, указывает AP.

Опрошенные агентством правозащитные организации выразили обеспокоенность решением суда о роспуске «Движения вперед». Как считает аналитик Crisis Group Мэтью Уилер, это демонстрирует, что конституция Таиланда от 2017 года была создана «для ограничения народной воли, а не для содействия ее выражению».

В то же время Уилер отметил, что такое решение не стало сюрпризом и вряд ли может спровоцировать протесты в стране, поскольку депутаты «Движения вперед» останутся в парламенте, хоть и в составе других партий.