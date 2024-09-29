Суд «Талибана»* массово отменяет вынесенные ранее афганскими судами решения о признании недействительными браков, заключенных с несовершеннолетними невестами. По данным ВВС, речь идет об отмене десятков тысяч судебных решений за три года, прошедших после возвращения талибов* к власти.

В пример издание приводит историю Надданы, которая была обещана мужчине по имени Хекматулла, когда ей было всего семь лет. По достижении 15-летия жених потребовал, чтобы свадьба состоялась. Это была сделка под видом брачного союза, имевшая целью примирить две враждующие семьи. С тех пор прошло восемь лет, за которые Наддана успела обратиться в суд, тогда еще работавший под эгидой поддерживаемого США афганского правительства, и добилась признания ее брака недействительным.

В 2021 году Хекматулла подал апелляцию на решение о расторжении брака. Наддане не разрешили даже присутствовать при рассмотрении этой жалобы, поскольку, как заявили талибы*, это противоречит нормам шариата. Представлять девушку в суде должен был ее брат. По его словам, семью предупредили, что если они будут выступать против аннулирования решения «светского» суда, Наддану силой передадут бывшему мужу — теперь тоже члену «Талибана»*. В результате семье девушки пришлось бежать.

Пресс-секретарь Верховного суда Афганистана Абдулвахид Хакани заявил ВВС, что решение о разводе Хекматуллы с Надданой является недействительным, поскольку было вынесено без его присутствия. «Решение предыдущей коррумпированной администрации об отмене брака противоречило шариату и правилам брака», — утверждает чиновник.

Придя к власти три года назад, талибы* пообещали обеспечить «правосудие» на основе шариата. С тех пор шариатские суды Афганистана рассмотрели около 355 тысяч дел, большинство из них — уголовные. Около 40% дел связаны с земельными спорами, а еще 30% — с семейными проблемами, включая разводы. Женщин полностью исключили из судебной системы, а судей заменили членами «Талибана»* или их преданными сторонниками, разделяющими радикальные взгляды.

«Женщины не имеют квалификации и не могут быть судьями, поскольку в соответствии с принципами шариата судебная работа требует людей с высоким интеллектом. Прежние суды принимали решения на основе уголовного и гражданского кодексов. Но теперь все решения основаны на шариате», — поясняет Абдулрахим Рашид, директор по внешним связям и коммуникациям Верховного суда «Талибана»*.

* Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена.