Октябрьский районный суд Барнаула на два месяца арестовал директора социального центра «Дом помощи» (организация «Рубикон») Алика Гельфенбайна, где из-за массового заболевания кишечной инфекцией умерли пять человек и более 20 пострадали.

Как стало известно в ходе судебного заседания, в период с 18 по 28 ноября умерли пять постояльцев «Дома помощи» — предварительной причиной их смерти стало отравление. По данным ТАСС, еще 26 человек получают помощь в медицинских организациях края. У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит, сообщили в краевом Минздраве.

Обвиняемый директор социального центра возражал против ареста — по его словам, он не собирается скрываться от следствия.

«Если это является отравлением, то я готов нести полную ответственность, я понимаю, что это наш недосмотр, что это наши неправильные действия», — сообщил в суде Гельфенбайн.

Он уточнил, что готов нести ответственность и в случае, если будет установлено, что речь идет о ротавирусной инфекции, «на которую вовремя не отреагировали». По его словам, он делал все для предотвращения распространения инфекции.

Постояльцы частного центра социального обслуживания из села Калистратиха стали обращаться за медицинской помощью 28 ноября. Директора центра задержали, следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть двух и более людей (ч. 3 ст. 238 УК).

Центр соцобслуживания принадлежит Алтайской региональной общественной организации адаптации и социализации бывших осужденных «Рубикон», которая оказывает услуги по социальной адаптации бывших осужденных в нескольких учреждениях в крае.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев в беседе с ТАСС говорил, что постояльцы центра содержались в удовлетворительных условиях, нареканий к организации за все время существования не было. Сами постояльцы хорошо отзывались о работе учреждения, отмечал Васильев.