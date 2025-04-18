Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 120 тыс. рублей экс-руководительницу банка за хищение денежных средств у 17 клиентов. Общая сумма ущерба составила более 15 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратура Свердловской области.

Женщину признали виновной по части 2, 3, 4 ст. 159 УК («Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах»), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК («Кража с банковского счета»), а также ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). По данным прокуратуры, бывшая сотрудница банка совершила преступления с 2019 по 2022 год.

«Пользуясь доверием пожилых граждан, женщина предлагала им пассивный способ зарабатывания денежных средств путем оформления договоров вклада по несуществующим завышенным процентным ставкам. Потерпевшие передавали ей деньги в наличной форме, которые осужденная использовала на личные нужды», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуре, имея доступ к счетам и персональным данным потерпевших женщина переводила денежные средства на чужие счета и обналичивала деньги. «Помимо прочего, женщина оформила на клиентов банка без их ведома кредиты», — добавили в ведомстве.