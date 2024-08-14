Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в колонию 11 участников сообщества «Граждане СССР»* («Союз славянских сил Руси»*), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда. Членов запрещенной организации приговорили к срокам от двух до шести лет.

По версии следствия, участники организации дискредитировали действующую в России власть и призывали подчиняться «власти СССР*».

Кроме того, согласно материалам дела, внутри сообщества существовала своя иерархия и были учреждены должности, схожие с теми, которые были в Советском Союзе.

Следстватели также установили, что организация издавала собственные указы и законы, а некоторые ее участники считали себя главами регионов. Например, одна из лидеров сообщества — Светлана Горина — называла себя главой Свердловской области.

Согласно материалам дела, организаторами движения считаются Сергей Тараскин и Светлана Горина, которые, по версии следствия, основали структуру в период с июля 2019 по сентябрь 2020 года. Их суд приговорил к шести годам колонии общего режима по статье об организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).

Еще одному участнику сообщества — Александру Берсеневу — суд назначил четыре года в колонии по статье об участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), следует из материалов. Остальным членам «Союза славянских сил Руси»* по той же статье назначили по два года в колонии.

Никто из членов организации вину не признал.

Как уточнил портал Ura.ru, идея основать подобную организацию пришла к Сергею Тараскину в 2010 году, когда он работал стоматологом. Его клиника проиграла несколько судов по делам, связанным с финансовыми претензиями, после чего он решил возродить Советский Союз и подчиняться только его законам, а не ныне действующим, отмечает издание.

Согласно убеждениям Тараскина, рожденные в СССР люди остаются жителями Союза, поскольку «не отказывались от его гражданства», отмечает Ura.ru.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории России