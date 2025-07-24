Греческий суд признал виновным в организации незаконной миграции россиянина Владимира Котельникова. Он приговорен к 118 годам лишения свободы и штрафу в €500 тыс., сообщил ТАСС вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

Котельникову 37 лет, он проживал в Челябинске с семьей — женой и шестилетним ребенком. На родине мужчина работал машинистом экскаватора и бульдозера. В июне 2024 года он сообщил жене, что отправляется с приятелем на курорт в Турцию, а вскоре перестал выходить на связь, писал RT.

В начале июля россиянин связался с супругой из афинской тюрьмы Коридаллос, сообщив о своем задержании возле греческого острова Родос вместе с группой нелегальных мигрантов. При задержании у мужчины отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность. Тогда жена россиянина решила обратиться за помощью в Фонд защиты соотечественников за рубежом.

Позже стало известно, что Котельников устроился работать моряком на яхте, занимавшейся перевозкой нелегальных мигрантов между Турцией и Грецией. Супруга мужчины, выражая полное недоумение ситуацией, заявила, что у ее мужа никогда не было ни прав на управление водным транспортом, ни планов работать за границей, ни соответствующей рабочей визы.

По словам Ивана Мельникова, Котельников оказался вовлечен в преступную схему: мошенники заманивают иностранцев на работу на якобы туристических судах, предлагая бесплатное проживание, питание и заработок до €2 тыс. в месяц. Однако после согласия у новобранцев изымают документы и под угрозами принуждают участвовать в перевозке нелегальных мигрантов.

Правозащитник уже направил несколько обращений в МИД России с просьбой оказать содействие в освобождении Котельникова. По данным «Московского комсомольца», к помощи по этому делу уже согласились подключиться депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут и член Общественной Палаты России Константин Ярошенко.