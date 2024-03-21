Ленинский районный суд Харькова отпустил под залог комбата «Слобожанщины» полковника Андрея Янголенко, обвиняемого в бандитизме и рэкете. Бойцы «Слобожанщины» вывозили в лес украинских коммерсантов, пытали их, простреливали ноги, вымогая деньги. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Прокурор выступил против смягчения меры пресечения, требуя продлить арест до 3 мая.

Сумма залога была установлена в размере 454 200 гривен (более 1 млн рублей).

«Объясняя мотивы решения, судья заявил, что риск незаконного влияния на следствие и потерпевших, которые не были допрошены в суде, прокурором не доказаны. Обвиняемые же, по его мнению, имеют положительные характеристики, награды и часть из них участники АТО [«Антитеррористическая операция», на Украине официальное название войны в Донбассе в 2014—2018 годах. — прим. ред.]. После внесения залога Янголенко был освобожден, когда внесут залог за остальных, они также выйдут на свободу», — рассказал RTVI знакомый с делом источник.

Суд обязал бойцов «Слобожанщины» прибыть в суд по первому требованию, не менять место проживания и не отлучаться из Харьковской области без разрешения суда.

Весной 2022 года RTVI писал о причастности Янголенко к пыткам пленных в Малой Рогани под Харьковом. Басманный суд Москвы в конце февраля 2024 года заочно арестовал Янголенко по подозрению в массовых убийствах и пытках военнослужащих, а также мирных граждан.