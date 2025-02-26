Мещанский суд Москвы наложил арест на денежные средства на счетах журналиста и блогера Ильи Варламова*, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах, принадлежащих Варламову* Илье Александровичу», — говорится в сообщении.

Причины такого решения не уточняются.

В ноябре 2024 года в отношении Варламова* возбудили дело за нарушение закона об иностранных агентах (по ч. 2 ст. 330.1 УК). В прокуратуре объясняли необходимость уголовного преследования блогера тем, что его дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП).

Минюст внес Илью Варламова* в реестр иноагентов в марте 2023 года. По версии ведомства, он «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, получал поддержку от иностранных источников». Блогер пытался оспорить решение Минюста через суд, требуя исключить его из реестра иноагентов, но безуспешно.

Илья Варламов* — YouTube-блогер, снимающий ролики о путешествиях, урбанистике и политике. После начала военной операции на Украине он уехал из России.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов