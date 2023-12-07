Басманный районный суд Москвы арестовал пятерых участников преступной группировки, которая с 1998 года совершала похищения и заказные убийства. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Среди членов группировки были сотрудники различных силовых структур. Один из арестованных — начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР, подразделение Росгвардии) «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов. Его обвинили по статье об убийстве и заключили под стражу на два месяца. ТАСС со ссылкой на следователя пишет, что Алпатов лично принимал участие в похищениях и заказных убийствах. По словам представителя ведомства, ему грозит «вплоть до пожизненного лишения свободы».

Показания против Алпатова дал один из фигурантов дела, который был арестован ранее. Свою вину офицер не признал и назвал обвинения «наговором». «К убийству я непричастен, предан присяге и Родине, неоднократно доказывал это в зоне СВО, за что был награжден двумя орденами Мужества и медалью «За отвагу»», — подчеркнул он.

Под арест отправили и старшего оперуполномоченного по особо важным делам Главного управления полицейского спецназа Сергея Волостных. Его также обвинили по статье об убийстве и заключили под стражу на два месяца. Свою вину он не признал.

Кроме того, суд арестовал мобилизованного командира мотострелкового взвода войсковой части №29297 Дмитрия Кушакова. «Медиазона»* пишет, что в суде мужчина подчеркнул, что находился на военной операции на Украине с декабря 2022 года, однако получил ранение в плечо и с июня 2023 года лечился в Москве. Ему также предъявили обвинения по статье об убийстве.

Адвокат Кушакова, как утверждает «Медиазона»*, смог пообщаться со своим подзащитным всего минуту. Кроме того, защитник отметил, что получил назначение в дело за два часа до суда и не смог за этот период ничего узнать об обвиняемом. В связи с этим адвокат просил судью отложить процесс на 72 часа.

Помимо этого, под арест отправили Сергея Анисимова и Андрея Яхнева. Они также пробудут в СИЗО до 6 февраля.

Днем ранее, 6 декабря, МВД сообщило о задержании 15 участников преступной группировки, среди которых есть сотрудники Росгвардии, МВД, ГИБДД и спецназа, а также военнослужащие внутренних войск и Вооруженных сил России и гражданские лица. По данным ведомства, банда совершила более 30 преступлений в Москве и Московской области. Предполагаемого лидера группировки и нескольких ее участников задержали в марте-апреле 2023 года. Следственный комитет уточнил, что главаря банды зовут Павел Христев.

В МВД заявили, что «по имеющимся данным, банда специализировалась на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств, в том числе убийствах, похищениях людей и разбойных нападениях».

*внесена Минюстом в реестр иноагентов