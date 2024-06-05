Тверской районный суд Москвы оштрафовал гражданина Ирана Хоссии Хидари на 50 тысяч рублей по статье «о дискредитации российской армии» (ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за белую футболку с флагом Украины, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Из материалов дела следует, что Хидари находился в центре Москвы в футболке «с изображением герба Украины на рукавах и флага Украины спереди, которые публично демонстрировал, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации».

Суд постановил, что футболка — «наглядная агитация, которая явно выражает негативное отношение к использованию Вооруженных сил Российской Федерации».

Сам Хидари, приехавший в Москву неделю назад с экскурсией, с нарушением согласился и сказал, что купил вещь на сайте Balenciaga и не знал, что означают изображения на ней. Baza уточняет, что официально Balenciaga выпускала черный свитшот с флагом Украины, а вот белой футболки в подобном стиле у бренда не было.