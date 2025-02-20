Мировой судья Таганского районного суда Москвы признал виновным мессенджер Telegram по части 5 статьи 13.31 КоАП за «Неисполнение обязанностей организатором распространения информации» в Интернете. Суд назначил мессенджеру штраф в размере 80 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Мировой судья Таганского района города Москвы признал Телеграм Мессенджер Инк. (Telegram Messenger Inc.) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей организатором распространения информации в сети «Интернет») и назначено административное наказанию в виде административного штрафа в размере 80 тыс рублей», — говорится в сообщении.

В начале февраля Таганский суд Москвы также оштрафовал мессенджер на 80 тысяч рублей за нарушение законодательства в области персональных данных.

3 декабря 2024 года Телеграм оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение правил блокировки контента.

Крупнейшие интернет-сервисы в течение последних лет неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Такие дела, в частности, связаны с неудалением компаниями недостоверной, по мнению соответствующих ведомств, информации о военной операции России на Украине.